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Установлен точный возраст Великого Новгорода

07.01.2022 / 18:57

Крепость на Рюриковом городище, с которого началась история Великого Новгорода, была построена в период с 858 по 861 годы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Новгородский музей-заповедник.

Фото: iStock
В Новгородском кремле нашли тайную лестницу

О том, что Великий Новгород был заложен в середине XIX века, историки знали давно, вопрос был в конкретной дате. Ученые из Института материальной культуры РАН, работавшие в Великом Новгороде, провели ряд лабораторных исследований артефактов, обнаруженных на Рюриковом городище, и это позволило установить точную дату создания крепости.

Среди прочего обследовались следы деревянной варяжской крепости.

Стоит отметить, что датой основания Великого Новгорода принято считать 859 год, дата определена на основе поздней Никоновской летописи. Однако большого доверия к этой дате у историков никогда не было.

Во-первых, сама летопись была написана в XIV веке, во-вторых, в ней про само основание города ничего не говорится, указывается лишь дата смерти новгородского старейшины. На основании этого можно сделать однозначный вывод, что в 6367 году (или 859 году по нынешнему летосчислению) Великий Новгород уже существовал как административный центр.

Подтверждение этому есть в Лаврентьевской летописи, где указывается, что в 862 году, когда Рюрик пришел княжить на эти земли, на берегу Волхова уже стоял город.

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Фото: pixabay.com
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