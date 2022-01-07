В Новгородской области 146 поселков оказались без света из-за погоды

Новости

Над югом России пролетел яркий болид 18:43
ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшему игроку года 18:31
Власти Шымкента сообщили, что провокаторам платили за участие в беспорядках 18:26
Умерла актриса из "Куклы на цепи" Хенни Орри 18:18
В Байконуре повысили уровень террористической опасности до 19 января 18:15
Пушков призвал власти Казахстана бежать в другую сторону от помощи США 18:12
Видео: Как в зоопарке Ростова слонам сделали педикюр 17:54
Народные дружины были сформированы в столице Казахстана 17:34
Белорусские миротворцы приступили к выполнению поставленных задач 17:05
Китай выступает против попыток внешних сил дестабилизировать Казахстан 16:49
Названы самые востребованные в Рождество станции московского метро 16:32
Горы Краснодарского края на несколько дней объявлены лавиноопасными 16:22
В Кремле не исключают телефонного контакта Путина и Макрона в ближайшие дни 16:12
В Подмосковье загорелся продуктовый склад 15:37
Токаев заявил, что действия террористов были хорошо спланированы 15:10
Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала армии Квашнина 14:31
Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский 14:23
Администрация Байконура сообщила о введении ограничений в городе 13:41
Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мельбурне 12:56
Президент Казахстана поблагодарил глав ОДКБ за поддержку 12:47
В сборной России по биатлону обнаружен второй случай заражения коронавирусом 12:39
Хачанов пробился в полуфинал турнира в Аделаиде 12:25
Умер бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин 12:00
Парламент Киргизии одобрил отправку военных в Казахстан 12:00
Токаев: Власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
07.01.2022 18:30
Рубрика: Происшествия

В Новгородской области 146 поселков оказались без света из-за погоды

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

Снегопад, обрушившийся на Новгородскую область, привел к массовому отключению света в ряде районов, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Горы Краснодарского края на несколько дней объявлены лавиноопасными

Больше всего обесточенных территорий в Маловишерском районе. Здесь без света остались 54 деревни и поселка, в которых проживают 767 человек.

Нет электричества в 40 деревнях Любытинского района, в 20 населенных пунктах Окуловского, 12 селах Крестецкого района. Также отключения зафиксированы в Пестовком, Демянском, Валдайском и Боровичском районах.

Начаты работы по восстановлению энергии, по данным региональных властей, работы ведутся круглосуточно.

Стоит отметить, что в начале декабря, когда на Новгородчину также обрушились снегопады, блэкаут в ряде деревень продолжался около трех недель.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

Главное сегодня

Празднование Православного Рождества
Шойгу в постоянном режиме докладывает Путину о миротворческой операции в Казахстане
В Кремле не исключают телефонного контакта Путина и Макрона в ближайшие дни
Умер бывший начальник Генерального штаба ВС России Анатолий Квашнин
Российский биатлонист Логинов выиграл спринт в Оберхофе
МЧС России установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций
На оружие станут выдавать электронные лицензии