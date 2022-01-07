В Новгородской области 146 поселков оказались без света из-за погоды

Снегопад, обрушившийся на Новгородскую область, привел к массовому отключению света в ряде районов, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Больше всего обесточенных территорий в Маловишерском районе. Здесь без света остались 54 деревни и поселка, в которых проживают 767 человек.

Нет электричества в 40 деревнях Любытинского района, в 20 населенных пунктах Окуловского, 12 селах Крестецкого района. Также отключения зафиксированы в Пестовком, Демянском, Валдайском и Боровичском районах.

Начаты работы по восстановлению энергии, по данным региональных властей, работы ведутся круглосуточно.

Стоит отметить, что в начале декабря, когда на Новгородчину также обрушились снегопады, блэкаут в ряде деревень продолжался около трех недель.