В Петербурге завели дело об убийстве подкинутого к станции скорой мужчины

Новости

В Подмосковье загорелся продуктовый склад 15:37
Токаев заявил, что действия террористов были хорошо спланированы 15:10
Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала армии Квашнина 14:31
Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский 14:23
Администрация Байконура сообщила о введении ограничений в городе 13:41
Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мельбурне 12:56
Президент Казахстана поблагодарил глав ОДКБ за поддержку 12:47
В сборной России по биатлону обнаружен второй случай заражения коронавирусом 12:39
Хачанов пробился в полуфинал турнира в Аделаиде 12:25
Умер бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин 12:00
Парламент Киргизии одобрил отправку военных в Казахстан 12:00
Токаев: Власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами 11:43
Лукашенко пожелал соотечественникам на Рождество радости и счастья 11:43
В состав военного флота России войдет новый ледокол 11:37
На Южном Урале закрыли аэропорт и участок федеральной трассы 10:30
Травматологи дали советы по безопасному катанию на "ватрушках" 10:29
Премьер-министр Мишустин посетил один из храмов Русской православной церкви 10:00
Выживете ли вы в Диканьке? Тест о самой рождественской повести Гоголя 09:30
Президент Казахстана обратится к народу 09:22
Власти Казахстана сообщили о присутствии снайперов среди протестующих 09:09
Погода в Москве 7 января: небольшой снег и слабый мороз 08:55
Силовики предотвратили попытки ввезти оружие в Нур-Султан 08:50
Более 25 участников беспорядков ликвидированы в Казахстане 08:19
Врач Руженцова назвала симптомы одновременного заражения гриппом и COVID-19 07:52
Аналитик Кочетков спрогнозировал курс доллара и евро к концу года 07:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
07.01.2022 15:13
Рубрика: Происшествия

В Петербурге завели дело об убийстве подкинутого к станции скорой мужчины

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту убийства 25-летнего мужчины в Калининском районе.

В Петербурге продлили арест мужчине, облившему кислотой бывшую девушку

Как сообщают в ведомстве, смертельное ножевое ранение было нанесено в салоне легкового автомобиля. Пострадавшего ударили в шею, по предварительным данным, это сделал один из пассажиров автомобиля.

В салоне находились другие пассажиры, они отвезли раненного в больницу и оставили на пороге станции скорой помощи Каининского района. К слову, выбежавшие врачи ничем не могли помочь, мужчина скончался.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый в нападении был задержан по горячим следам. Известно, что ему 21 год.

Причины, из-за которых произошло убийство, выясняются. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Празднование Православного Рождества
Умер бывший начальник Генерального штаба ВС России Анатолий Квашнин
Российский биатлонист Логинов выиграл спринт в Оберхофе
Путин посетил рождественскую службу в храме в Ново-Огарево
Гинцбург: Пандемия закончится при вакцинации 70% населения за шесть месяцев
МЧС России установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций
На оружие станут выдавать электронные лицензии