В Петербурге завели дело об убийстве подкинутого к станции скорой мужчины

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту убийства 25-летнего мужчины в Калининском районе.

Как сообщают в ведомстве, смертельное ножевое ранение было нанесено в салоне легкового автомобиля. Пострадавшего ударили в шею, по предварительным данным, это сделал один из пассажиров автомобиля.

В салоне находились другие пассажиры, они отвезли раненного в больницу и оставили на пороге станции скорой помощи Каининского района. К слову, выбежавшие врачи ничем не могли помочь, мужчина скончался.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый в нападении был задержан по горячим следам. Известно, что ему 21 год.

Причины, из-за которых произошло убийство, выясняются. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.