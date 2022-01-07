В Роспотребназдзоре рассказали, как правильно дезинфицировать гаджеты

Мобильный телефон или планшет могут стать переносчиками бактерий, в том числе и вызывающих инфекционные заболевания. Но, как говорят в петербургском управлении Роспотребнадзора, многие граждане опасаются регулярно обрабатывать технику, опасаясь, что случайно сломают ее.

Но дезинфекция может быть эффективной и безопасной, отмечают в ведомстве. Главное, правильный подход.

В первую очередь, необходимо брать гаджеты чистыми руками. Тогда и бактерий на корпусах техники будет скапливаться меньше.

Во-вторых, обрабатывать гаджеты можно обычными антисептиками. Естественно, лить спиртосодержащие лосьоны на телефон не нужно, достаточно протереть его смоченной в антисептике салфеткой.

Антисептики на спирту достаточно быстро сохнут, обладают дезинфицирующими свойствами и обезжиривают поверхность

Причем, при проведении чистки, чехлы с гаджетов нужно снимать и обрабатывать их отдельно.

К слову, чехлы неплохо защищают технику от загрязнений. Но если планшеты или телефоны, как правило владельцы "одевают", то другие гаджеты лежат дома без дополнительной упаковки, собирают пыль и бактерии. Поэтому санитарные врачи предлагают владельцам упаковывать в чехлы, например, пульты от телевизоров.

На вопрос, как часто стоит обрабатывать технику, санитарные врачи говорят, что при каждой уборке, а телефон или планшет стоит протирать после каждого посещения общественных мест.

При дезинфекции телефона особое внимание специалисты советуют обратить на дисплей, ведь при разговоре его прикладывают к лицу, и именно сюда чаще всего попадают части пота, кожи и слюны. Кроме того, именно с дисплея бактерии могут попасть на слизистые оболочки рта.