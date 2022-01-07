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07.01.2022 22:37
Рубрика: Происшествия

Четыре человека пострадали в драке со стрельбой в Краснодаре

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В одну из клиник столицы Кубани сегодня были доставлены с травмами различной степени четыре молодых человека. По информации УМВД России по Краснодару, это произошло после разгоревшегося на одной из центральных улиц города конфликта между группами мужчин, завершившегося стрельбой и госпитализацией пострадавших.

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Как потом выяснили правоохранители, ранним утром на улице Котовского между группами молодых людей возрасте 25-30 лет разгорелся словесный конфликт, который довольно быстро перерос в массовую кулачную потасовку. А вскоре неизвестные открыли стрельбу друг в друга из травматического оружия.

В соцсетях появилось видео драки со стрельбой и громкими криками свидетелей конфликта, произошедшего в окруженном несколькими многоэтажными жилыми домами дворе.

В результате четверо мужчин получили травмы различной степени (их характер не сообщается) и были доставлены на "скорой" в больницу. На месте ЧП сотрудники полиции обнаружили четыре гильзы и две пули.

Сейчас правоохранители устанавливают участников кровавого инцидента.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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