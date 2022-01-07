Горы Краснодарского края на несколько дней объявлены лавиноопасными

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение из-за лавиноопасности в горных районах. Судя по прогнозам, опасность сохранится минимум до вечера понедельника, говорится в предупреждении ведомства.

По данным министерства, с 7 по 10 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея лавиноопасно будет на высоте от 2,5 тысяч метров. Предупреждение при этом не касается Сочи.

Также пресс-служба МЧС сообщает, что по прогнозу в горных районах ожидается мокрый снег и ветер до 20-23 метров в секунду. Температура ночью опускается местами до -5 градусов, а днем повышается до +5.

В ведомстве напоминают, что при лавинной опасности не стоит ходить в горы в непогоду и снегопад. Во время прогулок следует знать места возможного схода снежных лавин.