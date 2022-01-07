В Краснодаре две многоэтажки остались без отопления

Отопление отключено в двух многоэтажных жилых домах на улице Репина. Причиной стала утечка теплоносителя на отопительных сетях. Ремонт займет несколько часов, сообщает в Instagram аккаунт ЕДДС Краснодара.

- На единый номер вызова служб экстренного реагирования от диспетчера "Краснодартеплоэнерго" поступила информация о том, что на сетях теплоснабжения произошла скрытая утечка теплоносителя, в результате чего отключены от подачи теплоносителя два дома, - говорится в сообщении.

По предварительным данным без отопления могли остаться больше тысячи человек. Ремонт теплосети должен завершиться в течение 4-5 часов с момента начала работы.