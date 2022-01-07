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07.01.2022 15:37
Рубрика: Происшествия

В Ростове при взрыве самодельной бомбы погиб человек

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

Два взрывных устройства взорвались сегодня в многоэтажном доме Ростова-на-Дону, сообщает "Интерфакс".

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Жители дома вызвали правоохранителей, обнаружив в подъезде дома по улице Береговая мужчину с оторванными кистями рук. По предварительной версии, у него в руках сработало неустановленное взрывное устройство, и мужчина скончался.

Когда прибывшие оперативники начали осматривать место происшествия, прогремел взрыв. Предполагается, что взорвалось второе взрывное устройство.

Один сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован. Дом обследован саперами, обстоятельства инцидента уточняются.

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