В Ростове при взрыве самодельной бомбы погиб человек

Два взрывных устройства взорвались сегодня в многоэтажном доме Ростова-на-Дону, сообщает "Интерфакс".

Жители дома вызвали правоохранителей, обнаружив в подъезде дома по улице Береговая мужчину с оторванными кистями рук. По предварительной версии, у него в руках сработало неустановленное взрывное устройство, и мужчина скончался.

Когда прибывшие оперативники начали осматривать место происшествия, прогремел взрыв. Предполагается, что взорвалось второе взрывное устройство.

Один сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован. Дом обследован саперами, обстоятельства инцидента уточняются.