Видео: Как в зоопарке Ростова слонам сделали педикюр

В зоопарке Ростова-на-Дону азиатским слонам сделали педикюр. Для этого использовались напильники и переносная шлифовальная машинка.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, косметическая процедура проделана ради здоровья животных. В ходе операции расчищены роговые чехлы и удалены натоптыши.

"Животные хорошо переносят данную процедуру, для них она совершенно безболезненная", - отметили в зоопарке.

История слонов Ростовского зоопарка начинается с 1929 года, когда в нем появился индийский слон Булька.

В 2009 году в Ростов-на-Дону из Германии прибыли три молодых слона: Юма, Хорас и Синта. 22 декабря 2010 года Синта родила самочку Ситару, у которой в январе 2017 года родился еще один слоненок - Эколь.