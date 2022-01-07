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07.01.2022 14:45
Рубрика: Происшествия

В Анапе задержали преследователя несовершеннолетней девочки

Текст: Никита Пешков

В социальные сети попало видео, на котором неизвестный мужчина преследует ребенка в подъезде многоквартирного дома. Полицейские установили его личность и доставили в отдел полиции. Проверяется его причастность к совершению каких-либо преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: РИА Новости
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На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина заходит в подъезд вслед за ребенком и пытается зайти вместе с ним в лифт. Девочка, возможно почуяв неладное, развернулась и выскочила из подъезда. Возможный преследователь еще какое-то время хаотично покружился в подъезде. Он зашел в лифт, но никуда ехать не стал и почти сразу вышел обратно, заглянул на лестничную клетку, а затем также поспешил скрыться.

После того, как запись с камер наблюдения появилась в соцсетях, местные жители стали волноваться, не завелся ли в Анапе маньяк. Полицейские решили проверить эту информацию. Они установить личность мужчины с видео - 53-летнего жителя Ульяновской области.

- Правоохранители доставили мужчину в отдел МВД для установления всех обстоятельств произошедшего. Также полицейские проверяют его возможную причастность к совершению противоправных деяний, - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители также призвали всех, кто знает о противоправных действиях задержанного, обратиться по номеру 102.

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