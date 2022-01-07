Сильная метель и мокрый снег ограничили движение на Южном Урале. В частности, это сказалось на работе международного аэропорта Челябинска имени Игоря Курчатова. Из-за неблагоприятных метеоусловий там пришлось задержать утренние вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу.

Предоставление услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, контролирует Уральская транспортная прокуратура. В аэропорту организована мобильная приемная, сообщили в телеграмм-канале ведомства.

Кроме того, по данным Управления дорог "Южный Урал", из-за неблагоприятных метеоусловий с 6 утра ограничено движение на федеральной трассе М-5 "Урал". Правило распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, грузовой транспорт на участке от границы Челябинской области с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль.