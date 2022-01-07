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07.01.2022 05:00
Рубрика: Власть

Льготы в 2022 году: для больных детей, врачей и бизнеса

Текст: Татьяна Дмитракова, Елена Мационг, Светлана Сибина, Элина Труханова, Елена Шулепова
Интересные инициативы по льготам ввели в действие некоторые регионы. На Ямале они касаются детей с диабетом первого типа. В Приморье - врачей, которым компенсируют съем жилья. Много законов по снижению ставки налога на имущество.
Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Семьям с диабетиками сэкономят 150 тысяч

С нового года всех детей на Ямале с сахарным диабетом первого типа обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Для чего были внесены поправки в региональный закон "О здравоохранении".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Это довольно существенная поддержка для семей. Ведь для того, чтобы обеспечить одного ребенка такой системой, необходимо в среднем 150 тысяч рублей в год. Сейчас в этих устройствах на Ямале нуждаются 229 детей с сахарным диабетом первого типа.

Кроме того, будет расширено число ямальцев с диабетом, которых обеспечивают расходными материалами для инсулиновых помп за счет средств окружного бюджета. В их число войдут все взрослые без инвалидности.

Стоимость расходных материалов в год для одного человека составляет примерно 207 тысяч рублей. Раньше на обеспечении федерального бюджета были взрослые люди - диабетики с инвалидностью. А дети обеспечивались за счет окружного бюджета.

30 тысяч на жилье врачам

Медработникам Приморья возместят расходы на съем жилья. Эту меру социальной поддержки смогут получать врачи-специалисты и средний медицинский персонал, устроившиеся на должности, перечень которых ежегодно будет утверждать министерство здравоохранения Приморья.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Список вакансий, за замещение которых будет предоставляться льгота, станут регулярно корректировать в зависимости от меняющейся потребности в медицинских кадрах и необходимости привлечения специалистов в те больницы и поликлиники, где медиков остро не хватает.

Врачам и медсестрам, снимающим жилье, возместят фактические расходы на наем, но не более 30 тысяч рублей в месяц во Владивостокском городском округе и 20 тысяч - в остальных муниципалитетах Приморского края. Деньги на это уже "зарезервированы" в бюджете - 346 миллионов рублей ежегодно. Такая мера социальной поддержки рассчитана до 31 декабря 2024 года.

Полмиллиона для онколога

В Костромской области на 2022 год продлена мера поддержки для врачей дефицитных для региона специальностей.

Таким докторам, впервые пришедшим на работу в костромские учреждения здравоохранения, единовременно выплачиваются 500 тысяч рублей. Благодаря продлению закона еще на год регион планирует привлечь онкологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, докторов для "скорой", участковых педиатров и других.

Налог - до 0,01 процента

Омские животноводы получили новые налоговые льготы. Они коснутся крупных комплексов.

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Ставка налога на имущество составит 0,01 процента для предприятий, созданных или модернизированных после 1 января 2021 года для разведения крупного рогатого скота на 100 голов и более. Такие же условия сохранятся на крупных свиноводческих предприятиях (не менее 60 тысяч голов) с высоким уровнем зоосанитарной защиты.

Полиграфисты стали льготниками

В новом году расширен перечень предприятий Калужской области, которые могут воспользоваться льготой по налогу на прибыль. Теперь эта льгота также касается резидентов особой экономической зоны, занимающихся производством бумаги и картона, полиграфической деятельностью.

Но воспользоваться льготой смогут только те организации, в которых размер среднемесячной заработной платы составляет не ниже пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Калужской области.

Обманутым - квартиры бесплатно

Также в 2022 году калужские инвесторы смогут получить земельные участки в аренду без проведения торгов для строительства многоквартирных домов.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Важное условие! Застройщик должен предоставить не менее 15 квартир обманутым дольщикам в собственность бесплатно.

Речь идет о земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности.

Почте снизили плату

Законом Тульской области на 2022 год освобождены от уплаты налога на имущество организации федеральной почтовой связи (за исключением имущества, сданного в аренду), детская железная дорога и производители музыкальных инструментов.

Кроме того, снижена ставка налога на имущество до 1,1 процента для организаций, проводящих спортивные мероприятия в закрытых помещениях на искусственном льду. Условие: безвозмездно предоставлять спортивные сооружения для занятий спортсменов-инвалидов - членов сборных команд Тульской области.

О других законах читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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