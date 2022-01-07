"Росгеология": Вклад геологии в экономику РФ за 5 лет - 150 трлн рублей

Есть такое понятие - прирост ценности в недрах, то есть стоимость найденных ресурсов. За пять лет прирост составил 128 трлн рублей по нефти и газу и более 20 трлн рублей по твердым полезным ископаемым. Об этом рассказал "Российской газете" глава компании "Росгеология" Сергей Горьков.

Он отметил, что затраты на геологоразведочные работы за этот период исчисляются только десятками миллиардов рублей. Геология имеет самый высокий эффект мультипликатора - то есть вложения в нее стимулируют рост экономики во многих других отраслях. Один рубль, вложенный в геологоразведку, по нашим расчетам, дает эффект более 300 рублей по инвестициям в другие отрасли. Разработка открытых месторождений - это рабочие места, дороги, электричество, строительные материалы, заказы для металлургии, машиностроения, социальная инфраструктура и прочее.

По мнению Горькова, именно поэтому в геологию нужно активно инвестировать, особенно в нашей стране, благополучие которой во многом построено на богатствах недр.

Полный текст интервью с главой "Росгеологии" Сергеем Горьковым читайте на сайте "Российской газеты".