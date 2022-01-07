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07.01.2022 05:00
Рубрика: Экономика

"Росгеология": Вклад геологии в экономику РФ за 5 лет - 150 трлн рублей

Текст: Сергей Тихонов
Есть такое понятие - прирост ценности в недрах, то есть стоимость найденных ресурсов. За пять лет прирост составил 128 трлн рублей по нефти и газу и более 20 трлн рублей по твердым полезным ископаемым. Об этом рассказал "Российской газете" глава компании "Росгеология" Сергей Горьков.
Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Он отметил, что затраты на геологоразведочные работы за этот период исчисляются только десятками миллиардов рублей. Геология имеет самый высокий эффект мультипликатора - то есть вложения в нее стимулируют рост экономики во многих других отраслях. Один рубль, вложенный в геологоразведку, по нашим расчетам, дает эффект более 300 рублей по инвестициям в другие отрасли. Разработка открытых месторождений - это рабочие места, дороги, электричество, строительные материалы, заказы для металлургии, машиностроения, социальная инфраструктура и прочее.

По мнению Горькова, именно поэтому в геологию нужно активно инвестировать, особенно в нашей стране, благополучие которой во многом построено на богатствах недр.

Полный текст интервью с главой "Росгеологии" Сергеем Горьковым читайте на сайте "Российской газеты".

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