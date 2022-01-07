"Росгеология": Вклад геологии в экономику РФ за 5 лет - 150 трлн рублей

Он отметил, что затраты на геологоразведочные работы за этот период исчисляются только десятками миллиардов рублей. Геология имеет самый высокий эффект мультипликатора - то есть вложения в нее стимулируют рост экономики во многих других отраслях. Один рубль, вложенный в геологоразведку, по нашим расчетам, дает эффект более 300 рублей по инвестициям в другие отрасли. Разработка открытых месторождений - это рабочие места, дороги, электричество, строительные материалы, заказы для металлургии, машиностроения, социальная инфраструктура и прочее.
По мнению Горькова, именно поэтому в геологию нужно активно инвестировать, особенно в нашей стране, благополучие которой во многом построено на богатствах недр.
Полный текст интервью с главой "Росгеологии" Сергеем Горьковым читайте на сайте "Российской газеты".