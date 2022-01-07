Российские самолеты доставили в Казахстан миротворцев из Киргизии

Российская военно-транспортная авиация перебросила военнослужащих вооруженных сил Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан.

В Минобороны России сообщили, что киргизских миротворцев со штатной военной техникой доставляли с аэродрома Кант Киргизской Республики на аэродром Алматы Республики Казахстан военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России.

Напомним, миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направили в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года. В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Основными задачами коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле. От России в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.