Самолеты ВКС круглосуточно перебрасывают коллективные силы ОДКБ в Казахстан

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Как сообщил официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков, российские самолеты военно-транспортной авиации также задействованы для оперативной переброски воинских контингентов Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении.

Переброска российских миротворцев ведется с аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областях. Российские десантники из состава контингента миротворческих сил ОДКБ совершили марши и находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный". Захарова: Решение о направлении ОДКБ в Казахстан принято коллегиально Руководить действиями всех миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий российскими ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские миротворцы оказывают помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка. Под охрану взято генеральное консульство Российской Федерации, расположенное в Алма-Ате, аэропорт и другие важные объекты.