Шеф Пентагона сообщил, что легко переносит COVID-19 благодаря вакцинации

Министр обороны США Ллойд Остин, заразившийся коронавирусом, заявил, что с нетерпением ждет своего возвращения к полноценной работе. Шеф Пентагона отметил, что благодаря вакцинации болеет легко.

"Я очень рад тому, что я полностью вакцинирован и прошел ревакцинацию", - цитирует ТАСС Остина. По его словам, медики считают, что благодаря этому болезнь у Остина проходит в гораздо более легкой форме.

О заболевании COVID-19 68-летний Остин объявил второго января. Сообщалось, что он продолжит работать и в виртуальном формате принимать участие в ключевых встречах и мероприятиях. На очных встречах его временно представляет первый заместитель Кэтлин Хикс.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, Остин активно работает, а его состояние не вызывает у врачей опасений. Министра даже не пришлось возить на осмотр в военно-медицинский Центр, "он поправляется дома".