Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Анатолия Квашнина

Министр обороны Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего начальника Генштаба Героя Российской Федерации генерала армии Анатолия Квашнина.

"Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба - пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных Сил", - отметил Шойгу. Он также выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким Анатолия Квашнина.

Бывший начальник Генштаба (его Квашин возглавлял с 1997 по 2004 год) скончался в пятницу в Москве на 76 году жизни. В Минобороны РФ напомнили, что в 1994-м году Анатолий Квашнин встал во главе Объединенной группировки войск в Чеченской Республике. А с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.