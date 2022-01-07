Токаев: Власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу страны заявил, что власти не будут вести переговоры с террористами.

"За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами", - цитирует Токаева ТАСС.

Он также заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оперативную реакцию на его обращение по поводу миротворцев.

"Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину​​​. Он очень оперативно, а главное по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение", - заявил Токаев.