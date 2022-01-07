Токаев заявил, что действия террористов были хорошо спланированы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к гражданам страны заявил, что террористы имели конкретный план действий.

"Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость", - рассказал Токаев, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Президент также добавил, что примерно 20 тысяч бандитов приняли участие в совершении противоправных действий в Алма-Ате.