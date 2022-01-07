Травматологи дали советы по безопасному катанию на "ватрушках"

Врачи-травматологи Сергей Дедов и Артем Катулин сравнили степень опасности двух популярных зимой развлечений - катаний на "ватрушках" и санках. По их мнению, которое приводит RT, проще всего получить травмы именно при катании на "ватрушке", или тюбинге.

По словам Сергея Дедова, катание на "ватрушке" опаснее, потому что ее сложнее контролировать. По мнению врача, санки в этом плане "менее травматичны".

Также врачи дали советы, как максимально обезопасить себя при катании с горок.

Так, Дедов рекомендует использовать перчатки и плотную экипировку, чтобы при возможном падении смягчить удар. Также нужно сгруппироваться и не падать на вытянутые руки, потому что это чревато переломами.

Артем Катулин добавил, что многие не умеют группироваться и падать, поэтому получают ушибы, переломы двух костей предплечья и черепно-мозговые травмы "на пустом месте". Этот врач посоветовал при катании надевать меховые шапки и соблюдать технику безопасности.

Ранее врачи-травматологи Константин Терновой и Артем Катулин рассказали, как избежать других зимних травм.