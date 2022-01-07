Умер бывший начальник Генерального штаба ВС России Анатолий Квашнин

В Москве на 76-м году жизни скончался бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Герой Российской Федерации генерал армии Анатолий Васильевич Квашнин.

Главы аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин сообщил, что Анатолий Квашнин умер 7 января от COVID-19.

Известно, что Анатолий Квашнин в течение месяца боролся с коронавирусом, была даже назначена операция, но в ночь на 7 января произошел инфаркт, и он скончался.

Анатолий Васильевич Квашнин родился 15 августа 1946 года в Уфе в семье военнослужащего. В 1969 году окончил автотракторный факультет и военную кафедру Курганского машиностроительного института. После института пошел служить в армию так называемым "двухгодичником" на офицерскую должность - стал инженером-лейтенантом, командовал танковым взводом 201-й мотострелковой дивизии Туркестанского военного округа в Душанбе.

В 1971 году принял решение продлить службу и был зачислен в кадровый военный состав, занял должность заместителя командира танковой роты по технической части.

Служил успешно и в 1976 году закончил Военную академию бронетанковых войск имени маршала Р. Я. Малиновского.

В 1976 году его назначили начальником штаба - заместителем командира танкового полка. В октябре 1977 года за отличие по службе Анатолию Квашнину было досрочно присвоено воинское звание "майор". В августе 1978 года стал командиром танкового полка, а в феврале 1981 года - переведен с повышением в Центральную группу войск, в Чехословакию, где занял должность начальника штаба - заместителя командира 31-й танковой дивизии 28-го армейского корпуса.

В июне 1982 года уже полковника Квашнина назначили в Среднеазиатский военный округ на должность командира 78-й танковой дивизии - в город Аягуз Семипалатинской области Казахской ССР. В октябре 1984 года ему присвоили звание "генерал-майор".

А в 1989 году он с отличием окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР.

Он получил назначение в Белорусский военный округ первым заместителем командующего 28-й армией в Гродно. С мая по август 1992 года командовал 7-й танковой армией в Борисове. В августе 1992 года Анатолий Квашнин был переведен в Генеральный штаб Вооруженных сил РФ, где он сначала стал заместителем начальника Главного оперативного управления, а в феврале 1993 года - первым заместителем начальника этого же управления.

В декабре 1994 года генерал-лейтенант Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. При этом он одновременно возглавлял и группировку войск в Чечне.

И вот пик его военной карьеры - с мая 1997 года по июль 2004 года Анатолий Квашнин был начальником Генерального штаба ВС РФ - первым заместителем министра обороны. Напомним, в 1997-2001 годах минобороны возглавлял Игорь Сергеев, в 2001-2007 годы - Сергей Иванов.

В ноябре 1997 года Анатолию Квашнину было присвоено звание генерала армии. Сейчас это высшее воинское звание в России.

В 1999 году Квашнин руководил в Дагестане боевыми действиями против вторгнувшихся из Чечни бандформирований. Закрытым указом президента Бориса Ельцина от 27 октября 1999 года Анатолий Квашнин был удостоен звания Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда". Как сказано в наградном формуляре - "за успешное выполнение заданий по уничтожению незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе и проявленные при этом мужество и героизм".

Кроме того, в 1999 году принимал участие в планировании операции батальона российских Воздушно-десантных войск по взятию под контроль аэропорта Сплатина в Косово - речь идет о знаменитом марш-броске наших десантников на Приштину. Целью операции было недопущение вторжения сухопутных сил НАТО в Косово.

С июня 2000 года по 2004 год он одновременно входил в состав Совета безопасности РФ, а с мая 2001 года - в Государственную комиссию по химическому разоружению.

В июле 2004 года Анатолий Квашнин был освобожден от должности начальника Генштаба и находился в распоряжении министра обороны РФ Сергея Иванова. В сентябре того же года уволен в запас.

К тому времени Анатолий Квашнин - кандидат социологических наук (1997), доктор военных наук (2004), член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (2000).

Без дела Анатолий Квашнин не остался. В сентябре 2004 года указом президента России Владимира Путина был назначен полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе. В декабре 2004 года Анатолию Квашнину был присвоен чин действительного государственного советника РФ 1-го класса. Входил в Совет при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике.

В сентябре 2010 года он был освобожден от должности полпреда президента, а 15 августа 2011 года вышел в отставку. Жил в Новосибирске.

Вот список его наград. Генерал армии Анатолий Квашнин был награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени (1989), орденом Мужества (1996), "За заслуги перед Отечеством" II (2010), III (2004) и IV (2001) степеней, орденом Почета (2006), орденом Александра Невского (2016).

Были у него и иностранные награды, в том числе - орден Почетного легиона (Франция, 2004) и орден Югославской звезды I степени (1999). Анатолий Квашнин - почетный гражданин Махачкалы (Дагестан, 2000).

О дате, времени и месте похорон Анатолия Квашнина сообщат родственники.