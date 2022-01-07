Умер легендарный актер Сидни Пуатье

На 95-м году жизни умер знаменитый голливудский актёр Сидни Пуатье. Об этом сообщает The Guardian.

Пуатье - первый темнокожий актёр, получивший "Оскар" за лучшую мужскую роль (за фильм "Полевые лилии" в 1963 году). С 2012 по сей день он был старейшим из ныне живущих лауреатов премии "Оскар" за лучшую мужскую роль. В 2002 году он также получил почётный "Оскар".

В фильмографии Пуатье свыше пяти десятков фильмов, включая такие, как "Скованные одной цепью", "Полуночная жара", "Угадай, кто придет к обеду?", "Шакал" и другие.