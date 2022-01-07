Умер создатель "Последнего киносеанса" Питер Богданович

В среду в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет умер выдающийся кинорежиссер, историк кино и литератор Питер Богданович, ставший в кино культовой фигурой после выхода в 70-е годы его фильмов "Последний киносеанс", "В чем дело, док?" и "Бумажная луна". Эти картины были его данью любви кинематографу, на котором он вырос. Современники считали их шедеврами, Богдановича называли вундеркиндом и сравнивали его с Орсоном Уэллсом, а "Последний киносеанс" - с "Гражданином Кейном".

После такого блестящего старта Богданович познал довольно тяжелую, полную невзгод и провалов жизнь. Он даже считал, что цепь его несчастий началась с нелепой трагической гибели его старшего брата, которого младенцем нечаянно обварили кипящим супом. Кульбиты судьбы подстерегали его на протяжении всей его долгой карьеры, похожей на сейсмограмму вулканического острова.

Питер Богданович родился в семье эмигрантов: отец был сербским художником, мать - австрийская еврейка. В детстве отец часто водил Питера в Музей современного искусства смотреть немые фильмы.

Будущий режиссер к этим картинам относился с трепетом, даже завел каталог на манер библиотечного, где на карточках писал свои отзывы на каждый просмотренный фильм. Эту традицию он продолжал до тридцатилетнего возраста, что позволило ему накопить основательное досье на весь "золотой век" Голливуда: там были его рецензии на фильмы Хичкока, Кьюкора, Форда, на работы крупнейших голливудских кинозвезд той поры. Звезды становились его кумирами, и потом он не раз признавался, что мечтал быть на них похожим.

Кадр из фильма "В чем дело, док?". Фото: kinopoisk.ru

"Первое, что я сделал в жизни, - родился, второе - полюбил кино" - утверждал он впоследствии.

Он хотел стать актером и учился актерскому мастерству. Играл небольшие роли в маленьких театрах Off Broadway, на телевидении, в двадцатилетнем возрасте поставил свой первый спектакль "Большой нож" в офф-бродвейском театре. Тогда же начал писать статьи и обзоры для французского журнала "Кайе дю синема", для Saturday Evening Post.

Ему хотелось лично повидаться со своими кумирами, и он затеял серию монографий о таких мастерах, как Орсон Уэллс, Альфред Хичкок, Джон Форд - это позволило ему подолгу сидеть в гостях у великих режиссеров, записывая интервью с ними. Он всегда считал, что именно эти мастер-классы и стали для него главной школой в кинематографе. Наиболее фундаментальной его работой в киноведении стал солидный фолиант "Это Орсон Уэллс", возникший в результате многочасовых бесед с автором "Гражданина Кейна". Зародившаяся тогда дружба продолжалась всю жизнь, одно время Богданович даже дал приют впавшему в нищету и забвение Уэллсу в своем калифорнийском доме.

Кадр из фильма "Наконец-то любовь". Фото: kinopoisk.ru

Настоящая карьера Богдановича в кино началась в 60-х годах, когда он с первой женой Полли Платт перебрался в Лос-Анджелес и стал вторым режиссером у мастера ужастиков Роджера Кормана. Там и поставил свой первый фильм "Мишени" (1968) - триллер о молодом бунтаре, взявшем в руки оружие. В нем дебютант отдал щедрую дань любимому кино прошлого, разбросав по фильму множество "приношений" старым классическим картинам.

Кинематографическая эрудированность автора произвела благоприятное впечатление, "Мишени" были тепло приняты прессой и публикой и стали для Богдановича хорошей стартовой площадкой. Именно тогда студия Columbia Pictures пригласила талантливого дебютанта осуществить его же сценарий "Последний киносеанс" в качестве режиссера-постановщика. Картина живописала скудную жизнь небогатого техасского городка начала 50-х, персонажи вели монотонное существование, витрины магазинов были закрыты, единственный кинотеатр с его закусочной и биллиардной был последним пристанищем местной молодежи, но и он доживал последние дни, показывая комедии Винсенте Миннелли и вестерны с кумиром подростков Джоном Уэйном.

Кадр из фильма "Бумажная луна". Фото: kinopoisk.ru

В фильме началась карьера тогда мало кому известного Джеффа Бриджеса, картина получила восемь номинаций на "Оскар" и в двух выиграла. Так Питер Богданович оказался в первых рядах голливудских режиссеров, но вскоре стал объектом скандальных хроник, бросив первую семью ради красотки Сибиллы Шепард, которую снял в "Последнем киносеансе" в роли Джесси Фэрроу.

Успех у публики был подкреплен последовавшими затем фильмами "В чем дело, док?" - стилизацией под комедии 30-х с Барброй Стрейзанд и "Бумажная луна" из времен Великой Депрессии. Но затем началась "черная полоса". В штыки были приняты его "Дейзи Миллер" по Генри Джеймсу и мюзикл "Наконец-то любовь" с Бертом Рейнольдсом и злополучной Сибиллой Шепард. Даже "Никельодеон" 1976 года, его новый поклон раннему кинематографу, был освистан критикой - по-моему, несправедливо.

Штормило и в его личной жизни: режиссер встретил новую сердцеедку 20-летнюю фотомодель Дороти Стрэттен, и та ушла от мужа ради кинознаменитости. Богданович даже успел снять ее в своей новой комедии с Одри Хэпберн "Все они смеялись", но брошенный супруг на радость желтой прессы застрелил неверную. Как писали в газетах, убитый горем режиссер потом много раз пересматривал эпизоды своей картины с участием любимой, но публика его чувств не разделила, фильм в прокате прошел без успеха. Попытка Богдановича взять прокат картины на себя тоже стала финансовой катастрофой, и режиссер объявил себя банкротом.

"Я совершил множество ошибок, - признавался он в одном из интервью, - но когда кто-то взрывает атомную бомбу у вас под ногами, трудно требовать рациональных поступков". Очередным безумством стала его женитьба на младшей сестре погибшей Дороти - Луизе, которой к 1988 году тоже исполнилось 20 лет. Вокруг этого события бульварная пресса устроила сущую свистопляску, обвиняя режиссера в том, что он хотел сделать Луизу максимально похожей на сестру и поэтому навязал ей операцию на лице - Богданович это энергично отрицал. Луизу он тоже снял в нескольких своих картинах для кинотеатров и телевидения, обозначив ее в титрах как Л. Б. Стрэттен.

Кадр из фильма "Последний киносеанс". Фото: kinopoisk.ru

В 1985 году он снял кинодраму "Маска", которая вернула ему расположение критики. Это была история о парнишке Рокки, лицо которого из-за редкой болезни было подобно огромной львиноподобной маске. Окружающие относились к нему с отвращением, смеялись над ним, но доброе сердце и пытливый ум позволили ему найти свое место среди людей. Роль его матери сыграла Шер. Фильм пользовался успехом, но и здесь возник скандал: студия сочла необходимым удалить пару эпизодов и заменить саундтрек, и режиссер подал против нее иск.

Затем последовали еще несколько провалов картин "Незаконно твой", "Техасвилль", скромно прошли "Безумные подмостки" и в конце 90-х Богданович вновь объявил себя банкротом. На рубеже веков он много снимал для телевидения, вернувшись на большой экран с "Убийством в Голливуде" (так у нас назвали триллер "Кошачье мяу") о скандальной истории 20-х со стрельбой на яхте газетного магната Уильяма Херста. Фильм с участием Кирстен Данст был принят критикой достаточно тепло, как и новые книги Питера Богдановича о кинематографе, его режиссерах и звездах.

Кадр из фильма "Никельодеон". Фото: kinopoisk.ru

В 2018 году он выпустил документальный фильм о Бастере Китоне "Великий Бастер" - его последний поклон старому кинематографу и последняя завершенная работа Питера Богдановича. Его новая анонсированная картина One Lucky Moon, вероятно, уже никогда не выйдет на экраны.