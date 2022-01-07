В академии РВСН начали готовить специалистов по робототехнике

Академия РВСН имени Петра Великого первой среди вузов России начала готовить специалистов по робототехнике военного и специального назначения.

В Минобороны РФ сообщили, что для качественного обучения кадров по принципиально новому направлению ученые академии разработали федеральный государственный образовательный стандарт "Робототехника военного и специального назначения" и утвердили его в Министерстве науки и высшего образования.

"В учебном заведении оборудована научно-исследовательская лаборатория, оснащенная перспективными учебно-тренировочными системами и симуляторами, различными интерактивными сервисами и мультимедийными программами на современной компьютерной технике", - рассказали в Минобороны. Сообщается также, что в систему подготовки военных специалистов РВСН внедряют информационные системы с широкими мультимедийными возможностями и 3D моделированием. Это позволяет преподавателям и курсантам выйти на качественно новый уровень подготовки и освоения учебного материала.

В Минобороны РФ уточнили, что сами робототехнические комплексы военного назначения курсанты академии будут осваивать на старших курсах. Причем в ходе их обучения управлению и эксплуатации такой техники станут учитывать широкие возможности перспективных робототехнических систем и передовых разработок в данной сфере. По окончании академии выпускникам присвоят не только лейтенантского звание, но и квалификацию "инженер"

А еще в Военной академии РВСН имени Петра Великого продолжат готовить специалистов по применению, эксплуатации и научно-техническому сопровождению существующих и перспективных автоматизированных систем управления и интеллектуальных систем вооружения Ракетных войск стратегического назначения.

По данным Минобороны РФ, сейчас по образовательным программам высшей военной оперативно-тактической подготовки в академии РВСН и ее филиале обучаются более 4 тыс. курсантов и около 200 слушателей.