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Рубрика: В мире

В Байконуре повысили уровень террористической опасности до 19 января

На территории города Байконур установлен повышенный ("синий") уровень террористической опасности. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. Действовать этот уровень будет до 19 января.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В аппарате АТК подчеркивают, что ситуация в Байконуре остается стабильной и контролируемой, а предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы работают в штатном режиме.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в городе введен ряд ограничений. В частности, в ночные часы вводится ограничение на передвижение по городу, а кроме того, в городе вводится запрет на продажу алкоголя.

Отметим, что в 2022 году запланировано три запуска грузовых корабля "Прогресс МС" по российской программе МКС. Запуски будут выполнены с космодрома Байконур.

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