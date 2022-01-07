В Канаде молодых людей поразила загадочная болезнь мозга

В Канаде молодые люди стали чаще жаловаться на странное заболевание, приводящее к снижению когнитивных функций. Девушкам и парням сложнее формулировать мысли. Специалисты пока не могут сказать, с чем связаны нарушения мозговой деятельности.

Врачи описали симптомы - спазмы мышц, болезненные ощущения в конечностях, снижение веса и периодические галлюцинации. Также проблемы возникают с вестибулярным аппаратом.

Ученые отметили, что похожие симптомы наблюдаются и при коровьем бешенстве (болезнь Кройцфельдта -Якоба).

Пока известно о 48 случаях заболевания в канадской провинции Нью-Брансуик. Но цифра может быть больше. Восемь человек, которые жаловались на перечисленные выше симптомы, скончались, пишет газета The Guardian.