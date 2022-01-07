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07.01.2022 13:52
Рубрика: Происшествия

В обеспечении порядка на Рождество участвовали свыше 41 тысячи полицейских

Текст: Михаил Фалалеев

В сочельник и в ночь на Рождество порядок во всех регионах России охраняли 41,4 тысячи сотрудников органов внутренних дел.
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в мероприятиях были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники народных дружин и казачьих объединений.

Для профилактики правонарушений полицейские провели комплексные обследования помещений и территорий. Возле православных храмов и монастырей дежурили сотрудники ГИБДД, которые обеспечивали безопасность дорожного движения.

Ирина Волк напомнила, что в рождественских богослужениях в 5,9 тысячи населенных пунктов нашей страны приняли участие 1,4 миллиона человек.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД

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