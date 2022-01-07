В состав военного флота России войдет новый ледокол

В этом году в состав российского Военно-морского флота войдет новый ледокол "Евпатий Коловрат".

Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России сообщил, что ледокол проекта 21180М построен на предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз". При проектировании и строительстве внедрен целый ряд отечественных инновационных решений.

Увеличение числа ледоколов связано с активным освоением Россией Арктической зоны. Как сообщили в Минобороны, проанализирован опыт первых лет эксплуатации на Северном флоте новейшего ледокола "Илья Муромец".

Кроме того, эффективно выполняет задачи экипаж многофункционального судна тылового обеспечения "Эльбрус", имеющего ледовый класс. Сейчас на предприятии "Адмиралтейские верфи" продолжается строительство универсального патрульного корабля арктической зоны "Иван Папанин".