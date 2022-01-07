В трех японских префектурах ввели ограничения из-за COVID-19

В японских префектурах Окинава, Хиросима и Ямагути ввели ограничения из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом. Усиленные меры будут действовать с 9 января до конца текущего месяца, сообщает телерадиокомпания NHK.

В кабмине страны официально утвердили соответствующее решение после заседания правительственного штаба по борьбе с коронавирусом, которое прошло под председательством премьера Фумио Кисиды.

Между тем эпидемиологическая ситуация в Стране восходящего солнца продолжает ухудшаться. Так, 7 января на Окинаве было зарегистрировано 1414 новых случаев инфицирования COVID-19. Еще сутки спустя этот показатель был меньше на 433 человека. Примечательно, что по-прежнему на самом южном японском острове выявляют большое количество зараженных среди дислоцированных там американских солдат и офицеров.

По всей видимости нехорошая тенденция заставила министра иностранных дел страны Ёсимасу Хаяси на прошедших 7 января в формате "2+2" американо-японских переговорах потребовать от представителей Вашингтона ограничить выход военнослужащих США за пределы военных объектов на территории Японии.