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07.01.2022 18:26
Рубрика: В мире

Власти Шымкента сообщили, что провокаторам платили за участие в беспорядках

Текст: Дмитрий Кулемякин

Власти казахстанского города Шымкент сообщили о том, что провокаторам платили за их участие в беспорядках и выдавали энергетические напитки. Об этом рассказал глава городской администрации Шынгыс Мукан.

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"Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль над собой", - заявил Мукан, чьи слова приводит ТАСС.

Глава администрации призвал молодежь не поддаваться на провокации и соблюдать закон.

В начале января в Казахстане прошли акции протеста, которые затем переросли в беспорядки. Более тысячи человек получили ранения.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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