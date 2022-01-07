Власти Шымкента сообщили, что провокаторам платили за участие в беспорядках

Власти казахстанского города Шымкент сообщили о том, что провокаторам платили за их участие в беспорядках и выдавали энергетические напитки. Об этом рассказал глава городской администрации Шынгыс Мукан.

"Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль над собой", - заявил Мукан, чьи слова приводит ТАСС.

Глава администрации призвал молодежь не поддаваться на провокации и соблюдать закон.

В начале января в Казахстане прошли акции протеста, которые затем переросли в беспорядки. Более тысячи человек получили ранения.