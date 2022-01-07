Врач Руженцова назвала симптомы одновременного заражения гриппом и COVID-19

Заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (Роспотребнадзор) Татьяна Руженцова рассказала о симптомах флурона - одновременного заражения гриппом и коронавирусом. По ее словам, сделать это без лабораторных исследований непросто, сообщает РИА Новости.

Как пояснила Руженцова, при гриппе симптомы (высокая температура, ломота и головная боль) обычно проявляются очень быстро, а при COVID-19 - наоборот.

"Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции", - сказала эксперт.

Однако, по словам врача, симптомы могут возникнуть и одновременно - если человек заразится гриппом в инкубационном периоде коронавируса.

Что касается лечения, то его нужно начинать как можно быстрее и только у врача, считает Руженцова. При этом врач уверена, что в большинстве случаев не потребуется дополнительных препаратов, поскольку применяемые при ковиде противовирусные препараты работают против обоих вирусов.