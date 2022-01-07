ВШЭ организует учебу студентов, которые не могут вернуться из Казахстана

НИУ ВШЭ организует обучение по индивидуальному учебному плану для студентов из Казахстана, которые не могут вернуться в Россию из-за волнений в этой стране. Об этом сообщает официальный сайт Высшей школы экономики.

"Если вы не можете вернуться в Россию к началу третьего модуля в университете, просим вас по возможности связаться с менеджером своей образовательной программы. Университет организует для вас обучение по индивидуальному учебному плану - в дистанционном формате или с корректировкой перечня дисциплин на третий модуль", - сообщается на сайте НИУ ВШЭ. При этом уточняется, что эта инициатива вуза будет корректироваться в зависимости от работы интернета в Казахстане, восстановления авиасообщения с Россией, а также стабилизации положения в этой стране.

Как сообщает НИУ ВШЭ, всего в четырех кампусах этого вуза в Москве учатся более одной тысячи студентов из Казахстана. В настоящее время в Казахстане находятся около 200 студентов вуза.