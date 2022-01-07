Вышел новый сезон психологической драмы "Триггер"

Новый сезон сериала Первого канала "Триггер" вышел сегодня, 7 января, эксклюзивно на "Кинопоиске" за несколько месяцев до премьеры на ТВ.

Напомним, что "Триггер" - драма о психологе с неординарным подходам к клиентам и их проблемам. Артём Стрелецкий в исполнении Максима Матвеева - сторонник шоковой терапии. Он постоянно провоцирует своих клиентов, не церемонится с ними и намеренно выталкивает из зоны комфорта. Практика Артема процветает, пока один из его пациентов не кончает жизнь самоубийством.

В новом сезоне, узнав о гибели близкого человека, Артем Стрелецкий решает выйти из клиники, где провел больше года, восстанавливаясь после сокрушительных событий первого сезона. Он хочет понять, что произошло на самом деле. И параллельно возвращается к практике. С легкостью помогая другим, он все сильнее запутывается в собственных чувствах и отношениях с друзьями и врагами. Но теперь в его жизни есть та, рядом с кем он может быть просто собой.

Над новым сезоном работала практически та же команда, что и над первым: шоураннер и автор идеи сериала - Александра Ремизова ("Скажи ей", "Топи"), автор сценария - Андрей Золотарев ("Спутник"), оператор - Николай Богачев ("Пищеблок"). Режиссер-постановщик нового сезона Игорь Твердохлебов ("Территория"), который сменил Дмитрия Тюрина.

"В нашем герое всегда был некий надлом, а финал первого сезона его окончательно сломал. Такие раны очень сложно лечить самому, но куда деваться, если близких больше не осталось? Он, по сути, становится эскапистом, пытаясь дистанцироваться от всего на свете в привычной для него среде людей с психическими проблемами. Но новая беда заставляет Артема иначе взглянуть на ситуацию и осознать, что часть вины за произошедшее лежит на нем самом. И эта вина будет гнать его по сезону, заставляя искать ответы на почти неразрешимые вопросы", - говорит Андрей Золотарев, сценарист "Триггера" (цитата по релизу, присланному в "РГ").

Актер Максим Матвеев говорит о своем герое так:

"Артем Стрелецкий - уязвленный человек, человек раненый. Как говорится в книге "Лжец на кушетке", только раненый человек может быть настоящим доктором - тот, кто сам столкнулся с теми или иными обстоятельствами и благодаря этому опыту может помочь пациентам справиться с похожей ситуацией. Он остается таким же человеколюбом, потому что только человек сочувствующий, сопереживающий и, самое главное, сострадающий другим может заниматься тем, чем занимается Артем Стрелецкий. В нем это всегда было, есть и будет, это его миссия, его идея, его суть. В новом сезоне он активнее включится в жизнь своих пациентов, поскольку это дает ему возможность чувствовать себя нужным и существовать. Он очень хотел бы исцелить самого себя, но выйдет ли это у него - я не знаю, но очень ему сопереживаю и хочу, чтобы у него все получилось".

Вместе с Максимом Матвеевым к своим ролям в новом сезоне также вернутся Светлана Иванова, Роман Маякин, Влад Тирон, Виктория Маслова, Ангелина Стречина, Игорь Костолевский и Данила Воробьев.

К актерскому составу присоединятся Лена Тронина в роли новой пациентки Артема, Андрей Мерзликин в роли главврача клиники и Сергей Гилев в роли следователя. А героями кейсов, которые разбирает в новом сезоне Артем Стрелецкий, стали Екатерина Варнава, Сабина Ахмедова, Николай Шрайбер, Светлана Устинова, Антон Хабаров , Зоя Бербер, Артем Быстров, Павел Ворожцов, Яна Сексте и другие.

В новом сезоне 16 серий по 50 минут. График выхода проекта на "Кинопоиске" - одна серия в неделю.