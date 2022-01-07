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07.01.2022 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16 735 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 16 735 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3694
  • 2 Санкт-Петербург 1291
  • 3 Московская область 899
  • 4 Краснодарский край 404
  • 5 Свердловская область 387
  • 6 Челябинская область 342
  • 7 Иркутская область 313
  • 8 Ростовская область 305
  • 9 Пермский край 300
  • 10 Алтайский край 291
  • 11 Новосибирская область 274
  • 12 Кемеровская область 266
  • 13 Красноярский край 266
  • 14 Хабаровский край 244
  • 15 Приморский край 233
  • 16 Республика Башкортостан 224
  • 17 Омская область 209
  • 18 Ленинградская область 206
  • 19 Самарская область 202
  • 20 Тульская область 201
  • 21 Ярославская область 194
  • 22 Тверская область 188
  • 23 Ставропольский край 188
  • 24 Саратовская область 187
  • 25 Волгоградская область 187
  • 26 Тамбовская область 185
  • 27 Пензенская область 177
  • 28 Воронежская область 177
  • 29 Кировская область 172
  • 30 Амурская область 171
  • 31 Брянская область 170
  • 32 Архангельская область 159
  • 33 Владимирская область 158
  • 34 Тюменская область 150
  • 35 Республика Карелия 148
  • 36 Липецкая область 130
  • 37 Калининградская область 123
  • 38 Томская область 119
  • 39 Ханты-Мансийский автономный округ 118
  • 40 Ивановская область 116
  • 41 Республика Бурятия 114
  • 42 Сахалинская область 112
  • 43 Белгородская область 111
  • 44 Мурманская область 110
  • 45 Астраханская область 110
  • 46 Орловская область 107
  • 47 Смоленская область 98
  • 48 Новгородская область 97
  • 49 Калужская область 96
  • 50 Курганская область 95
  • 51 Ульяновская область 92
  • 52 Нижегородская область 92
  • 53 Республика Татарстан 92
  • 54 Забайкальский край 91
  • 55 Республика Дагестан 90
  • 56 Оренбургская область 87
  • 57 Кабардино-Балкарская Республика 86
  • 58 Республика Коми 81
  • 59 Вологодская область 80
  • 60 Псковская область 78
  • 61 Рязанская область 78
  • 62 Республика Саха (Якутия) 74
  • 63 Республика Ингушетия 72
  • 64 Республика Крым 69
  • 65 Республика Северная Осетия-Алания 68
  • 66 Удмуртская Республика 64
  • 67 Курская область 63
  • 68 Республика Адыгея 62
  • 69 Республика Мордовия 61
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 58
  • 71 Севастополь 58
  • 72 Республика Чувашия 46
  • 73 Чеченская Республика 40
  • 74 Ямало-Ненецкий автономный округ 37
  • 75 Республика Марий Эл 37
  • 76 Костромская область 33
  • 77 Республика Хакасия 31
  • 78 Республика Алтай 23
  • 79 Еврейская автономная область 18
  • 80 Республика Калмыкия 16
  • 81 Камчатский край 15
  • 82 Республика Тыва 11
  • 83 Магаданская область 10
  • 84 Ненецкий автономный округ 3
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 618 035 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,03%
  • 2. Нижегородская область 0,04%
  • 3. Республика Калмыкия, Республика Крым 0,05%
За последние сутки подтверждено 787 смертей:
  • Москва 72
  • Санкт-Петербург 61
  • Московская область 38
  • Красноярский край 34
  • Челябинская область 28
  • Алтайский край 26
  • Нижегородская область 22
  • Республика Чувашия 19
  • Свердловская область 19
  • Самарская область 17
  • Рязанская область 16
  • Волгоградская область 16
  • Ростовская область 16
  • Пермский край 15
  • Тюменская область 15
  • Иркутская область 15
  • Воронежская область 14
  • Республика Крым 14
  • Ставропольский край 14
  • Саратовская область 13
  • Тульская область 12
  • Ярославская область 12
  • Республика Башкортостан 12
  • Пензенская область 12
  • Краснодарский край 11
  • Республика Коми 10
  • Калининградская область 10
  • Новосибирская область 10
  • Брянская область 9
  • Тверская область 9
  • Астраханская область 9
  • Омская область 9
  • Липецкая область 8
  • Смоленская область 8
  • Оренбургская область 8
  • Республика Бурятия 8
  • Белгородская область 7
  • Вологодская область 7
  • Тамбовская область 6
  • Кабардино-Балкарская Республика 6
  • Ульяновская область 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Владимирская область 5
  • Ивановская область 5
  • Калужская область 5
  • Курская область 5
  • Орловская область 5
  • Псковская область 5
  • Кемеровская область 5
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 5
  • Ленинградская область 4
  • Мурманская область 4
  • Республика Мордовия 4
  • Республика Татарстан 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Сахалинская область 4
  • Республика Карелия 3
  • Севастополь 3
  • Республика Дагестан 3
  • Чеченская Республика 3
  • Хабаровский край 3
  • Новгородская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Кировская область 2
  • Курганская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Хакасия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Магаданская область 2
  • Костромская область 1
  • Камчатский край 1

За весь период по России умерло 314 604 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 035 человек:
  • Москва 2223
  • Санкт-Петербург 1078
  • Омская область 991
  • Самарская область 987
  • Воронежская область 928
  • Пермский край 710
  • Пензенская область 686
  • Ленинградская область 618
  • Смоленская область 581
  • Нижегородская область 542
  • Владимирская область 523
  • Свердловская область 493
  • Саратовская область 473
  • Томская область 439
  • Хабаровский край 420
  • Алтайский край 416
  • Ярославская область 391
  • Красноярский край 388
  • Ростовская область 378
  • Московская область 374
  • Астраханская область 367
  • Челябинская область 354
  • Приморский край 342
  • Кемеровская область 329
  • Ставропольский край 328
  • Республика Башкортостан 327
  • Липецкая область 323
  • Иркутская область 314
  • Новосибирская область 297
  • Оренбургская область 269
  • Архангельская область 268
  • Краснодарский край 268
  • Кировская область 268
  • Амурская область 228
  • Ханты-Мансийский автономный округ 219
  • Тверская область 211
  • Калининградская область 198
  • Волгоградская область 193
  • Тульская область 185
  • Забайкальский край 175
  • Республика Карелия 170
  • Республика Бурятия 168
  • Белгородская область 167
  • Республика Мордовия 155
  • Удмуртская Республика 152
  • Сахалинская область 144
  • Республика Саха (Якутия) 136
  • Брянская область 135
  • Калужская область 113
  • Ивановская область 94
  • Республика Коми 94
  • Кабардино-Балкарская Республика 89
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 87
  • Республика Дагестан 76
  • Тамбовская область 68
  • Республика Крым 68
  • Ульяновская область 67
  • Тюменская область 66
  • Вологодская область 65
  • Севастополь 65
  • Республика Татарстан 63
  • Республика Хакасия 60
  • Республика Адыгея 59
  • Мурманская область 56
  • Камчатский край 54
  • Курганская область 49
  • Чеченская Республика 47
  • Курская область 37
  • Республика Чувашия 36
  • Республика Ингушетия 34
  • Карачаево-Черкесская Республика 32
  • Псковская область 31
  • Новгородская область 27
  • Орловская область 26
  • Магаданская область 24
  • Республика Северная Осетия - Алания 21
  • Республика Алтай 18
  • Республика Калмыкия 15
  • Республика Марий Эл 13
  • Республика Тыва 12
  • Костромская область 11
  • Рязанская область 11
  • Еврейская автономная область 10
  • Ненецкий автономный округ 6
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 645 712.

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