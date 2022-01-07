За сутки в России подтверждено 16 735 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3694
- 2 Санкт-Петербург 1291
- 3 Московская область 899
- 4 Краснодарский край 404
- 5 Свердловская область 387
- 6 Челябинская область 342
- 7 Иркутская область 313
- 8 Ростовская область 305
- 9 Пермский край 300
- 10 Алтайский край 291
- 11 Новосибирская область 274
- 12 Кемеровская область 266
- 13 Красноярский край 266
- 14 Хабаровский край 244
- 15 Приморский край 233
- 16 Республика Башкортостан 224
- 17 Омская область 209
- 18 Ленинградская область 206
- 19 Самарская область 202
- 20 Тульская область 201
- 21 Ярославская область 194
- 22 Тверская область 188
- 23 Ставропольский край 188
- 24 Саратовская область 187
- 25 Волгоградская область 187
- 26 Тамбовская область 185
- 27 Пензенская область 177
- 28 Воронежская область 177
- 29 Кировская область 172
- 30 Амурская область 171
- 31 Брянская область 170
- 32 Архангельская область 159
- 33 Владимирская область 158
- 34 Тюменская область 150
- 35 Республика Карелия 148
- 36 Липецкая область 130
- 37 Калининградская область 123
- 38 Томская область 119
- 39 Ханты-Мансийский автономный округ 118
- 40 Ивановская область 116
- 41 Республика Бурятия 114
- 42 Сахалинская область 112
- 43 Белгородская область 111
- 44 Мурманская область 110
- 45 Астраханская область 110
- 46 Орловская область 107
- 47 Смоленская область 98
- 48 Новгородская область 97
- 49 Калужская область 96
- 50 Курганская область 95
- 51 Ульяновская область 92
- 52 Нижегородская область 92
- 53 Республика Татарстан 92
- 54 Забайкальский край 91
- 55 Республика Дагестан 90
- 56 Оренбургская область 87
- 57 Кабардино-Балкарская Республика 86
- 58 Республика Коми 81
- 59 Вологодская область 80
- 60 Псковская область 78
- 61 Рязанская область 78
- 62 Республика Саха (Якутия) 74
- 63 Республика Ингушетия 72
- 64 Республика Крым 69
- 65 Республика Северная Осетия-Алания 68
- 66 Удмуртская Республика 64
- 67 Курская область 63
- 68 Республика Адыгея 62
- 69 Республика Мордовия 61
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 58
- 71 Севастополь 58
- 72 Республика Чувашия 46
- 73 Чеченская Республика 40
- 74 Ямало-Ненецкий автономный округ 37
- 75 Республика Марий Эл 37
- 76 Костромская область 33
- 77 Республика Хакасия 31
- 78 Республика Алтай 23
- 79 Еврейская автономная область 18
- 80 Республика Калмыкия 16
- 81 Камчатский край 15
- 82 Республика Тыва 11
- 83 Магаданская область 10
- 84 Ненецкий автономный округ 3
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 618 035 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,03%
- 2. Нижегородская область 0,04%
- 3. Республика Калмыкия, Республика Крым 0,05%
За последние сутки подтверждено 787 смертей:
- Москва 72
- Санкт-Петербург 61
- Московская область 38
- Красноярский край 34
- Челябинская область 28
- Алтайский край 26
- Нижегородская область 22
- Республика Чувашия 19
- Свердловская область 19
- Самарская область 17
- Рязанская область 16
- Волгоградская область 16
- Ростовская область 16
- Пермский край 15
- Тюменская область 15
- Иркутская область 15
- Воронежская область 14
- Республика Крым 14
- Ставропольский край 14
- Саратовская область 13
- Тульская область 12
- Ярославская область 12
- Республика Башкортостан 12
- Пензенская область 12
- Краснодарский край 11
- Республика Коми 10
- Калининградская область 10
- Новосибирская область 10
- Брянская область 9
- Тверская область 9
- Астраханская область 9
- Омская область 9
- Липецкая область 8
- Смоленская область 8
- Оренбургская область 8
- Республика Бурятия 8
- Белгородская область 7
- Вологодская область 7
- Тамбовская область 6
- Кабардино-Балкарская Республика 6
- Ульяновская область 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Владимирская область 5
- Ивановская область 5
- Калужская область 5
- Курская область 5
- Орловская область 5
- Псковская область 5
- Кемеровская область 5
- Забайкальский край 5
- Приморский край 5
- Ленинградская область 4
- Мурманская область 4
- Республика Мордовия 4
- Республика Татарстан 4
- Удмуртская Республика 4
- Сахалинская область 4
- Республика Карелия 3
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 3
- Чеченская Республика 3
- Хабаровский край 3
- Новгородская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Марий Эл 2
- Кировская область 2
- Курганская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Хакасия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Магаданская область 2
- Костромская область 1
- Камчатский край 1
За весь период по России умерло 314 604 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 035 человек:
- Москва 2223
- Санкт-Петербург 1078
- Омская область 991
- Самарская область 987
- Воронежская область 928
- Пермский край 710
- Пензенская область 686
- Ленинградская область 618
- Смоленская область 581
- Нижегородская область 542
- Владимирская область 523
- Свердловская область 493
- Саратовская область 473
- Томская область 439
- Хабаровский край 420
- Алтайский край 416
- Ярославская область 391
- Красноярский край 388
- Ростовская область 378
- Московская область 374
- Астраханская область 367
- Челябинская область 354
- Приморский край 342
- Кемеровская область 329
- Ставропольский край 328
- Республика Башкортостан 327
- Липецкая область 323
- Иркутская область 314
- Новосибирская область 297
- Оренбургская область 269
- Архангельская область 268
- Краснодарский край 268
- Кировская область 268
- Амурская область 228
- Ханты-Мансийский автономный округ 219
- Тверская область 211
- Калининградская область 198
- Волгоградская область 193
- Тульская область 185
- Забайкальский край 175
- Республика Карелия 170
- Республика Бурятия 168
- Белгородская область 167
- Республика Мордовия 155
- Удмуртская Республика 152
- Сахалинская область 144
- Республика Саха (Якутия) 136
- Брянская область 135
- Калужская область 113
- Ивановская область 94
- Республика Коми 94
- Кабардино-Балкарская Республика 89
- Ямало-Ненецкий автономный округ 87
- Республика Дагестан 76
- Тамбовская область 68
- Республика Крым 68
- Ульяновская область 67
- Тюменская область 66
- Вологодская область 65
- Севастополь 65
- Республика Татарстан 63
- Республика Хакасия 60
- Республика Адыгея 59
- Мурманская область 56
- Камчатский край 54
- Курганская область 49
- Чеченская Республика 47
- Курская область 37
- Республика Чувашия 36
- Республика Ингушетия 34
- Карачаево-Черкесская Республика 32
- Псковская область 31
- Новгородская область 27
- Орловская область 26
- Магаданская область 24
- Республика Северная Осетия - Алания 21
- Республика Алтай 18
- Республика Калмыкия 15
- Республика Марий Эл 13
- Республика Тыва 12
- Костромская область 11
- Рязанская область 11
- Еврейская автономная область 10
- Ненецкий автономный округ 6
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 645 712.