За сутки в России подтверждено 16 735 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3694

2 Санкт-Петербург 1291

3 Московская область 899

4 Краснодарский край 404

5 Свердловская область 387

6 Челябинская область 342

7 Иркутская область 313

8 Ростовская область 305

9 Пермский край 300

10 Алтайский край 291

11 Новосибирская область 274

12 Кемеровская область 266

13 Красноярский край 266

14 Хабаровский край 244

15 Приморский край 233

16 Республика Башкортостан 224

17 Омская область 209

18 Ленинградская область 206

19 Самарская область 202

20 Тульская область 201

21 Ярославская область 194

22 Тверская область 188

23 Ставропольский край 188

24 Саратовская область 187

25 Волгоградская область 187

26 Тамбовская область 185

27 Пензенская область 177

28 Воронежская область 177

29 Кировская область 172

30 Амурская область 171

31 Брянская область 170

32 Архангельская область 159

33 Владимирская область 158

34 Тюменская область 150

35 Республика Карелия 148

36 Липецкая область 130

37 Калининградская область 123

38 Томская область 119

39 Ханты-Мансийский автономный округ 118

40 Ивановская область 116

41 Республика Бурятия 114

42 Сахалинская область 112

43 Белгородская область 111

44 Мурманская область 110

45 Астраханская область 110

46 Орловская область 107

47 Смоленская область 98

48 Новгородская область 97

49 Калужская область 96

50 Курганская область 95

51 Ульяновская область 92

52 Нижегородская область 92

53 Республика Татарстан 92

54 Забайкальский край 91

55 Республика Дагестан 90

56 Оренбургская область 87

57 Кабардино-Балкарская Республика 86

58 Республика Коми 81

59 Вологодская область 80

60 Псковская область 78

61 Рязанская область 78

62 Республика Саха (Якутия) 74

63 Республика Ингушетия 72

64 Республика Крым 69

65 Республика Северная Осетия-Алания 68

66 Удмуртская Республика 64

67 Курская область 63

68 Республика Адыгея 62

69 Республика Мордовия 61

70 Карачаево-Черкесская Республика 58

71 Севастополь 58

72 Республика Чувашия 46

73 Чеченская Республика 40

74 Ямало-Ненецкий автономный округ 37

75 Республика Марий Эл 37

76 Костромская область 33

77 Республика Хакасия 31

78 Республика Алтай 23

79 Еврейская автономная область 18

80 Республика Калмыкия 16

81 Камчатский край 15

82 Республика Тыва 11

83 Магаданская область 10

84 Ненецкий автономный округ 3

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 618 035 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,03%

2. Нижегородская область 0,04%

3. Республика Калмыкия, Республика Крым 0,05% За последние сутки подтверждено 787 смертей: Москва 72

Санкт-Петербург 61

Московская область 38

Красноярский край 34

Челябинская область 28

Алтайский край 26

Нижегородская область 22

Республика Чувашия 19

Свердловская область 19

Самарская область 17

Рязанская область 16

Волгоградская область 16

Ростовская область 16

Пермский край 15

Тюменская область 15

Иркутская область 15

Воронежская область 14

Республика Крым 14

Ставропольский край 14

Саратовская область 13

Тульская область 12

Ярославская область 12

Республика Башкортостан 12

Пензенская область 12

Краснодарский край 11

Республика Коми 10

Калининградская область 10

Новосибирская область 10

Брянская область 9

Тверская область 9

Астраханская область 9

Омская область 9

Липецкая область 8

Смоленская область 8

Оренбургская область 8

Республика Бурятия 8

Белгородская область 7

Вологодская область 7

Тамбовская область 6

Кабардино-Балкарская Республика 6

Ульяновская область 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Владимирская область 5

Ивановская область 5

Калужская область 5

Курская область 5

Орловская область 5

Псковская область 5

Кемеровская область 5

Забайкальский край 5

Приморский край 5

Ленинградская область 4

Мурманская область 4

Республика Мордовия 4

Республика Татарстан 4

Удмуртская Республика 4

Сахалинская область 4

Республика Карелия 3

Севастополь 3

Республика Дагестан 3

Чеченская Республика 3

Хабаровский край 3

Новгородская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Марий Эл 2

Кировская область 2

Курганская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Хакасия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Магаданская область 2

Костромская область 1

Камчатский край 1 За весь период по России умерло 314 604 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 035 человек: Москва 2223

Санкт-Петербург 1078

Омская область 991

Самарская область 987

Воронежская область 928

Пермский край 710

Пензенская область 686

Ленинградская область 618

Смоленская область 581

Нижегородская область 542

Владимирская область 523

Свердловская область 493

Саратовская область 473

Томская область 439

Хабаровский край 420

Алтайский край 416

Ярославская область 391

Красноярский край 388

Ростовская область 378

Московская область 374

Астраханская область 367

Челябинская область 354

Приморский край 342

Кемеровская область 329

Ставропольский край 328

Республика Башкортостан 327

Липецкая область 323

Иркутская область 314

Новосибирская область 297

Оренбургская область 269

Архангельская область 268

Краснодарский край 268

Кировская область 268

Амурская область 228

Ханты-Мансийский автономный округ 219

Тверская область 211

Калининградская область 198

Волгоградская область 193

Тульская область 185

Забайкальский край 175

Республика Карелия 170

Республика Бурятия 168

Белгородская область 167

Республика Мордовия 155

Удмуртская Республика 152

Сахалинская область 144

Республика Саха (Якутия) 136

Брянская область 135

Калужская область 113

Ивановская область 94

Республика Коми 94

Кабардино-Балкарская Республика 89

Ямало-Ненецкий автономный округ 87

Республика Дагестан 76

Тамбовская область 68

Республика Крым 68

Ульяновская область 67

Тюменская область 66

Вологодская область 65

Севастополь 65

Республика Татарстан 63

Республика Хакасия 60

Республика Адыгея 59

Мурманская область 56

Камчатский край 54

Курганская область 49

Чеченская Республика 47

Курская область 37

Республика Чувашия 36

Республика Ингушетия 34

Карачаево-Черкесская Республика 32

Псковская область 31

Новгородская область 27

Орловская область 26

Магаданская область 24

Республика Северная Осетия - Алания 21

Республика Алтай 18

Республика Калмыкия 15

Республика Марий Эл 13

Республика Тыва 12

Костромская область 11

Рязанская область 11

Еврейская автономная область 10

Ненецкий автономный округ 6

Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 645 712.