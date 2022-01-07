Захарова ответила Псаки, заявившей о вопросах США по легитимности сил ОДКБ в Казахстане

Некоторые представители США не понимают происходящего в Казахстане и выдают это за официальную позицию Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что у США есть вопросы относительно законности запроса властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию", - написала Захарова в Telegram-канале.

Напомним, в Казахстане в первые дни 2022 года начались протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа, который используют как топливо для автомобилей. Сейчас в стране действует режим чрезвычайного положения. В страну направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ, куда в том числе входят российские подразделения воздушно-десантных сил.