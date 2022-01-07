Захарова ответила Псаки, заявившей о вопросах США по легитимности сил ОДКБ в Казахстане

Новости

ВОЗ сообщила о рекордном числе новых случаев COVID-19 за сутки 01:40
Один человек погиб при жесткой посадке частного вертолета в Башкирии 01:30
Путин посетил рождественскую службу в храме в Ново-Огарево 01:01
Гинцбург посоветовал подросткам избегать тяжелых физнагрузок после вакцинации 00:44
Пациентка скорой помощи погибла в ДТП в центре Москвы 00:28
МИД Сербии выразил протест Австралии из-за аннулирования визы Джоковича 06.01.2022
Генсек ОДКБ рассказал, какие задачи будут выполнять миротворцы в Казахстане 06.01.2022
Захарова напомнила Боррелю о необходимости борьбы с экстремизмом 06.01.2022
Посольство России пока не подтверждает открытие Израиля для привитых российскими вакцинами 06.01.2022
Телеканалы "Россия" и Первый стали самыми популярными в 2021 году 06.01.2022
Дипломаты помогли российским школьникам вернуться на родину из Казахстана 06.01.2022
Минздрав: Более 70 человек погибли в ДТП во время новогодних праздников 06.01.2022
Лукашенко прокомментировал тактику оппозиционных СМИ 06.01.2022
В Костроме простились с убитой пятилетней девочкой 06.01.2022
Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за помощь 06.01.2022
Байден: Прошлогодний штурм Капитолия был вооруженным восстанием 06.01.2022
В Алма-Ате отразили нападение на районное отделение полиции 06.01.2022
В ЕР назвали протесты в Казахстане вооруженным мятежом Исламских боевиков 06.01.2022
МИД Казахстана опроверг информацию о запрете иностранцам на въезд в страну 06.01.2022
Министры обороны РФ и США провели телефонные переговоры 06.01.2022
Уровень коллективного иммунитета в Москве к COVID-19 снизился до 69,88% 06.01.2022
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области 06.01.2022
"Ирония судьбы" лидирует в списке любимых новогодних фильмов россиян 06.01.2022
В Казахстане впервые выявлен случай заражения штаммом "омикрон" 06.01.2022
МИД Казахстана: Власти продолжат обеспечивать права всего народа 06.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
07.01.2022 00:44
Рубрика: Власть

Захарова ответила Псаки, заявившей о вопросах США по легитимности сил ОДКБ в Казахстане

Некоторые представители США не понимают происходящего в Казахстане и выдают это за официальную позицию Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что у США есть вопросы относительно законности запроса властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Генсек ОДКБ: События в Казахстане угрожают территориальной целостности страны

"Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию", - написала Захарова в Telegram-канале.

Напомним, в Казахстане в первые дни 2022 года начались протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа, который используют как топливо для автомобилей. Сейчас в стране действует режим чрезвычайного положения. В страну направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ, куда в том числе входят российские подразделения воздушно-десантных сил.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире экс-СССР Казахстан Правительство МИД Массовые беспорядки в Казахстане

Главное сегодня

Путин посетил рождественскую службу в храме в Ново-Огарево
Один человек погиб при жесткой посадке частного вертолета в Башкирии
Захарова напомнила Боррелю о необходимости борьбы с экстремизмом
Гинцбург посоветовал подросткам избегать тяжелых физнагрузок после вакцинации
МИД Казахстана опроверг информацию о запрете иностранцам на въезд в страну
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Путин поручил продумать рост компенсаций на опасном производстве