Антонов назвал события в Казахстане попыткой извне подорвать безопасность

Россия считает, что происходящее в Казахстане вызвано внешне насильственными событиями и расценивает это, как нарушение безопасности и целостности дружественной страны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Будем содействовать усилиям по восстановлению нормальной жизни в Казахстане, говорится в комментарии, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Он также рассказал, что существует серьезная обеспокоенность по поводу дальнейшего распространения радикальной религиозной идеологии в Центральной Азии. По словам дипломата, это происходит от дестабилизации на Ближнем Востоке и Афганистане, вызванной военным вмешательством Запада под предлогом защиты прав человека и демократии.

"Что касается роли Вашингтона, то надеемся, что никто не поставит под сомнение право Казахстана применять статью 4 Устава ОДБ", - заявил посол, отметив, что она была применена для обеспечения закона и порядка в союзной республике.

Ранее подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. Как отметили в Минобороны России, миротворцы выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры. При этом, они не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране.