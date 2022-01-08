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08.01.2022 03:40
Рубрика: Власть

Антонов назвал события в Казахстане попыткой извне подорвать безопасность

Россия считает, что происходящее в Казахстане вызвано внешне насильственными событиями и расценивает это, как нарушение безопасности и целостности дружественной страны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Будем содействовать усилиям по восстановлению нормальной жизни в Казахстане, говорится в комментарии, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Он также рассказал, что существует серьезная обеспокоенность по поводу дальнейшего распространения радикальной религиозной идеологии в Центральной Азии. По словам дипломата, это происходит от дестабилизации на Ближнем Востоке и Афганистане, вызванной военным вмешательством Запада под предлогом защиты прав человека и демократии.

"Что касается роли Вашингтона, то надеемся, что никто не поставит под сомнение право Казахстана применять статью 4 Устава ОДБ", - заявил посол, отметив, что она была применена для обеспечения закона и порядка в союзной республике.

Ранее подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. Как отметили в Минобороны России, миротворцы выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры. При этом, они не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране.

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