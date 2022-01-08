Авиаотряд Роскосмоса доставил с Байконура студентов и курсантов

30 студентов и курсантов военных вузов доставлены авиаотрядом Роскосмоса в Москву из города Байконура, где они проводили новогодние каникулы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

В частности, из Байконура прилетели курсанты Военно-космической академии им. Можайского, Ярославского высшего военного училища ПВО, Военно-медицинской академии имени Кирова и Военной академии связи имени Буденного (оба - Санкт-Петербург), Высшего военного авиационного училища (Краснодар), Военно-учебного научного центра (Воронеж).

Также на самолете Роскосмоса в терминал "Внуково-Космос" прибыли студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Оренбургского госуниверситета, университета "Синергия" (Москва), сообщает ТАСС.