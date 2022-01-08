CNN: США опасаются негативных последствий ужесточения антироссийских санкций

Американская администрация опасается, что жесткие санкции в отношении России могут грозить тяжелыми последствиями для экономики США и их союзников. К такому выводу пришли специалисты Госдепартамента и Министерства финансов США.

Телекомпания CNN со ссылкой на источники из числа чиновников сообщает, что администрация президента Джо Байдена до сих пор не определилась с набором санкций, которые Вашингтон готов будет ввести в отношении Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины.

При этом отмечается, что санкции могут затронуть российский банковский и энергетический секторы. Кроме того, рассматривается возможность ограничения доступа России к торговле долговыми обязательствами, отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и ужесточения мер экспортного контроля.

В Госдепе и Минфине подготовили в последние недели, по меньшей мере, два анализа ситуации в связи с возможными ограничительными мерами. "Их результаты свидетельствуют о том, что наиболее жесткие по отношению к России санкции могут также нанести ущерб экономикам по всему миру, вызвав скачок цен на газ и нарушив торговые и инвестиционные связи Европы с Россией", - утверждают эксперты.

Одно из опасений заключается в том, что эти негативные последствия могут бумерангом ударить по США в год выборов, сообщили CNN источники.

Масштабы ответного удара во многом зависят от параметров санкций и от того, насколько пострадает Европа, сказал Джефф Шотт, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, который занимается вопросами международной торговой политики и экономических санкций.