"Детский лепет": Захарова о реакции США на беспорядки в Казахстане

Реакция официальных представителей США на события в Казахстане сравнима с "детским лепетом" из-за отсутствия аргументов, заявила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Это отчаяние и отсутствие аргументов - или отчаяние от отсутствия аргументов", - отметила дипломат.

По ее словам, Белый дом, Госдепартамент просто в тупике в публичном плане, они не знают, что говорить. "Посмотрите на этот детский лепет", - иронизирует Захарова.