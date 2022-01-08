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Рубрика: Власть

"Детский лепет": Захарова о реакции США на беспорядки в Казахстане

Текст: Александр Саможнев
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Реакция официальных представителей США на события в Казахстане сравнима с "детским лепетом" из-за отсутствия аргументов, заявила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

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"Это отчаяние и отсутствие аргументов - или отчаяние от отсутствия аргументов", - отметила дипломат.

По ее словам, Белый дом, Госдепартамент просто в тупике в публичном плане, они не знают, что говорить. "Посмотрите на этот детский лепет", - иронизирует Захарова.

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