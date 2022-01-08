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08.01.2022 14:15
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала о рисках отказа от мясной пищи

Текст: Александр Мелешенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Белки из продуктов животного происхождения усваиваются в организме человека на 80-90 процентов, в то время как белки из продуктов растительного происхождения лишь на 40-60 процентов, если говорить о бобовых. Об этом рассказала диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Фото: iStock
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"В принципе, мясо можно заменить растительными продуктами, но тогда нужно все очень четко и скрупулезно рассчитывать, - цитирует ее агентство городских новостей "Москва". - Необходимо оптимизировать рацион, ориентируясь не только на аминокислоты, но и на минералы и витамины. Например, наиболее часто у людей, придерживающихся вегетарианских направлений в диете, встречается выраженная недостаточность железа и витамина В12. А это вызывает, в первую очередь, анемию и проявляется слабостью, одышкой, выпадением волос".

Диета, предполагающая употребление исключительно растительной пищи, противопоказана людям, испытывающим проблемы с массой тела, отметила врач. Нужно быть особенно осторожными тем, у кого есть избыточный вес за счет жировой ткани, а мышечная при этом находится в норме или дефиците - такое состояние называют саркопенией.

Быть внимательными с такими диетами нужно и людям с определенными видами камней в почках. "При наличии мочекаменной болезни нужно заранее проконсультироваться с врачом перед переходом на растительную диету", - подчеркивает диетолог.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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