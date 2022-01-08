Экологи рассказали, как правильно утилизировать новогоднюю елку

Праздник закончен, салаты съедены, пришло время расставаться с его главным символом: елкой. Как это сделать правильно и не навредить при этом экологии, "РГ" рассказали в ППК "Российский экологический оператор". Получилась простая и понятная инструкция.

Что нужно сделать:

1) Снять с елки все игрушки и украшения, особенно внимательно надо выбрать из хвою всю мишуру и "дождь".

2) Отдать елку на переработку:

- сдать в специальный пункт приема. В Москве это "Елочный круговорот" (более 500 точек сбора елок), в Подмосковье "Подари своей елке вторую жизнь" (224 пункта приема), в других городах и регионах действуют свои акции и программы.

- сдать в зоопарк или зоосад. Там охотнее принимают елки, на которых не было игрушек и украшений, но могут взять и старательно освобожденную от следов праздника.

3) Если сдать елку никуда не получается, надо обрубить ветви и распилить ствол на куски до метра длиной. Тогда ее можно выбросить в обычный бак для неперерабатываемых отходов. Целую елку можно отнести только в бункер для крупногабаритного мусора.

Что нельзя делать:

1) Засовывать целое дерево в обычный контейнер.

2) Оставлять елку рядом с площадкой для сбора отходов - есть опасность возгорания.

3) Засовывать елку в мусоропровод.

С точки зрения экологии пластиковая елка оправдывает себя только после 20 отпразднованных с ней новых годов. За меньшее время "выработать" углеродный след, оставленный при ее производстве, не получится.

Во что превратится елка после утилизации:

1) В корм для животных в зоопарке или обустройство их вольеров.

2) В щепу, которая нужна в сельском хозяйстве: ею посыпают почву, спасая ее от сорняков и промерзания.

3) В щепу для украшения городских клуб и газонов.

4) В дрова.

Если же елку не переработать и отправить на полигон, она будет разлагаться и выделять опасный газ метан. Он не только горюч и взрывоопасен, но и увеличивает скорость глобального изменения климата.