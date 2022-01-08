Эксперты назвали шесть признаков энергетики будущего

Будущее энергетики в нашей стране окажется неразрывно связано с цифровыми технологиями и децентрализацией производства энергии. Возможность отдавать электроэнергию в сеть и обмениваться ею без потери качества получат объекты малой генерации, что очень важно для развития в нашей стране сферы возобновляемых источников энергии (ВИЭ). К такому выводу пришли специалисты Центра компетенций НТИ "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем", работающего в Московском энергетическом институте (МЭИ).

По их мнению, новый энергетический уклад можно назвать "Интернет энергии", где экосистемы производителей и потребителей энергии беспрепятственно интегрируются в общую инфраструктуру и обмениваются энергией.

Уже сейчас происходит цифровая трансформация отрасли, и уже в 2022 году начнут появляться и использоваться новые технологии. Во-первых, это цифровые подстанции, где будут использованы специализированные методы искусственного интеллекта, которые позволят в течение десятков миллисекунд провести восстановления функций защиты и автоматики при множественных отказах в системе.

Появятся интеллектуальные системы учета и энергомониторинга. С начала 2022 года в России уже подлежат установке только интеллектуальные приборы учета электроэнергии для потребителей. Но дело этим не ограничится. Появятся системы мониторинга узлов нагрузки в сетях и между ними, а также усовершенствованные системы управления распределительными сетями и сбора данных (ADMS-системы).

Ведутся работы по созданию распределенной интеллектуальной системы управления электрическими сетями, построенной по принципу "Интернета энергии". Это позволит обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к качеству электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей в условиях интеграции значительного количества генерирующих установок малой мощности (в том числе на базе ВИЭ) и накопителей за счет самонастройки и самоорганизации систем управления.

Безопасность будут обеспечивать системы автоматизации процессов ликвидации аварий воздушных (кабельных) сетей. Кроме этого, планируется разработка автоматизированной системы планирования работ по техническому обслуживанию и ремонтам на основе риск-ориентированной модели для оптимизации операционных затрат и обеспечения операционной надежности микроэнергосистем.