Эндокринолог рассказала, как сбросить до 4 килограммов за месяц

Ограничив потребление сладких продуктов, можно избавиться от лишних килограммов буквально за месяц. Об этом заявила в интервью РИА Новости врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.

Причем ограничения касаются не только непосредственно пирожных, тортов, варенья. Много сахара находится в скрытом виде во многих продуктах. Поэтому специалист посоветовала тщательно изучать этикетки. Если в товаре заявлено более 22,5 грамма сахара на 100 граммов, эти продукты уже являются сладкими. Также скрытый сахар - это гидролизованный крахмал, патока, фруктоза, мальтоза, сахарная пудра и другие ингредиенты.

"Через месяц отказ от сладкого повлияет на все системы организма - от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона. Будет лучше метаболизм; исчезнет бессонница; вы сбросите до четырех килограммов веса - в целом улучшится качество жизни", - отметила врач.

Изменения будут налицо и на лице: можно будет заметить значительное улучшение состояния кожи. Ведь сахар, как уверяет Татьяна Бочарова, - основная причина разрушения коллагена - белка, который делает кожу эластичнее и не дает образовываться морщинам раньше времени.

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