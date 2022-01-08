Гибрид штаммов "дельта" и "омикрон" обнаружен на Кипре

На Кипре врачи обнаружили новый вариант коронавируса, который соединил в себе свойства двух штаммов - основу "дельты" и большое число мутаций "омикрона". Гибрид получил рабочее название "дельтакрон".

Об этом сообщил заведующий Лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис (этот вирусолог ранее возглавлял научно-консультативный совет по борьбе с пандемией коронавируса при Минздраве Кипра).

Врачи нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения "омикрон"-штаммом, рассказал Кострикис в эфире Sigma Live. По его словам, "дельтакрон" был подтвержден в 25 образцах, взятых у пациентов на острове. Из них 11 образцов получены у госпитализированных людей с симптомами коронавируса, еще 14 образцов были взяты у обычных жителей без признаков заболевания.

Говорить о заразности и патогенности обнаруженного гибридного штамма пока рано, однако кипрский вирусолог предполагает, что "дельтакрон" все же может в будущем вытеснить "омикрон"-штамм, передает CNN Greece. Пока в других странах подобная мутация не обнаружена, добавил Кострикис. "Мы не думаем, что в данный момент об этом стоит беспокоиться", - заключил он.

Штамм коронавируса "дельта" был обнаружен в начале лета прошлого года в Индии, "омикрон" - в ноябре прошлого года. Первый вариант отличается тем, что часто вызывает тяжелую форму заболевания у непривитых, отличительная черта второго варианта - высокая заразность при относительно легком течении заболевания.