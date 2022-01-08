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08.01.2022 17:22
Рубрика: Власть

Глава исполкома СНГ назвал своевременными меры по восстановлению порядка в Казахстане

Текст: Александр Саможнев
Принятые властями Казахстана решения для восстановления в стране правопорядка и стабильности представляются своевременными и обоснованными, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Эти меры поддержали не только государства-участники ОДКБ, но и другие страны Содружества", - говорится в заявлении Лебедева.

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По его словам, исполнительный комитет СНГ под председательством Казахстана продолжает подготовку форумов Содружества, запланированных в этом году в Нур-Султане. Так, 18 марта предполагается проведение заседания Экономического совета СНГ и Экономического форума Содружества, 8 апреля - заседания Совета министров иностранных дел СНГ, а в мае - встречи глав правительств государств СНГ.

"Для стран СНГ в свете произошедших событий, на мой взгляд, напрашивается весьма важный вывод. Нам надо и дальше быть вместе, крепить наше сотрудничество и взаимодействие. Только сообща мы сможем преодолеть возникающие трудности", - цитирует ТАСС Лебедева.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации СНГ Исполнительный комитет СНГ Массовые беспорядки в Казахстане

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