Глава исполкома СНГ назвал своевременными меры по восстановлению порядка в Казахстане

Принятые властями Казахстана решения для восстановления в стране правопорядка и стабильности представляются своевременными и обоснованными, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Эти меры поддержали не только государства-участники ОДКБ, но и другие страны Содружества", - говорится в заявлении Лебедева.

По его словам, исполнительный комитет СНГ под председательством Казахстана продолжает подготовку форумов Содружества, запланированных в этом году в Нур-Султане. Так, 18 марта предполагается проведение заседания Экономического совета СНГ и Экономического форума Содружества, 8 апреля - заседания Совета министров иностранных дел СНГ, а в мае - встречи глав правительств государств СНГ.

"Для стран СНГ в свете произошедших событий, на мой взгляд, напрашивается весьма важный вывод. Нам надо и дальше быть вместе, крепить наше сотрудничество и взаимодействие. Только сообща мы сможем преодолеть возникающие трудности", - цитирует ТАСС Лебедева.