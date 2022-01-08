"Красный" уровень угрозы терроризма ввели в Жамбылской области Казахстана

В Жамбылской области Казахстана был введен "красный" уровень террористической угрозы, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о том, что правоохранители задержали в Жамбыльской области 139 человек. У них обнаружили 14 автоматов Калашникова, снайперскую винтовку, пистолеты, патроны и гранаты. Задержанные располагали крупными суммами денег, в том числе - в долларах и киргизских сомах. Они привлекали к преступным действиям неорганизованную молодежь.

По данным ООН, во время протестов против повышения цен на газовое моторное топливо, которые переросли в беспорядки, в Казахстане погибли 18 сотрудников силовых ведомств, ранения получили около тысячи человек. Власти пока не обновляли список пострадавших.