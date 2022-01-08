Лодки Северного флота продолжат ходить подо льдами Арктики

В 2022 году подледное плавание будет одной из важнейших задач подлодок Северного флота. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

"Экипажи атомных подводных лодок пройдут соответствующую теоретическую и практическую подготовку в течение учебного периода. Особое внимание работе подо льдом будет уделено при совершенствовании военно-морской выучки экипажей соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения подводных сил Северного флота", - отметили в штабе флота.

Там напомнили, что в минувшем году плаванию подо льдом было также уделено большое внимание. Так, в ходе специальной комплексной экспедиции ВМФ России "Умка" экипажи трех атомных подводных лодок Северного флота отработали одновременное всплытие в арктических льдах в районе северных островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

А в декабре экипаж одного из атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения СФ отработал практическую стрельбу торпедой для создания полыньи. В этих широтах ее используют для всплытия лодки во льдах Арктики.