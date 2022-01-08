Лукашенко поздравил актрису Марину Неелову с юбилеем

Дар исключительного мастерства, помноженный на яркую душевную красоту, заставили даже капризного американского зрителя сравнить народную артистку России Марину Неелову в спектакле "Современника" с мировым театральным эталоном - Сарой Бернар.

А глава белорусского государства в приветственном адресе, который он направил 8 января по случаю юбилея актрисы, отметил, что ее уникальный стиль, внутренняя сила и обаяние покорили сердца многочисленных белорусских театралов. "Вы сыграли яркие, многогранные роли в любимых многими поколениями спектаклях и кинофильмах, успешно реализовали себя на профессиональном поприще", - говорится в поздравлении Александра Лукашенко, которое цитирует его пресс-служба.

"Пусть ваша плодотворная деятельность и впредь дарит зрителям радость, вдохновение и хорошее настроение", - пожелал белорусский лидер яркой звезде российского театра и кино. Кстати, отмечают обозреватели, и сама примадонна считает Синеокую почти родной еще со времени съемок на "Беларусьфильме" у Дмитрия Астрахана в картине "Леди на день". Она может говорить много о братской стране и с искренним удовольствием, утверждают новостные порталы.

Следует признать, что зарождение таланта у большинства мастеров искусства происходит каждый раз по неизведанной траектории. Вот и родители будущего театрального откровения, родившегося на берегах Невы, не имели прямого отношения к служителям Мельпомены, хотя и старались привить дочери любовь к искусству.

А вот сама юбиляр уже с ранних лет мечтала стать актрисой и в одном из своих интервью признавалась, что "на уроках мечтала о сцене, рампе, занавесе, улетала куда-то далеко, и когда вызывали к доске, долго не могла понять, о чем идет речь". Поэтому нет ничего удивительного в том, что с первой попытки, преодолев конкурс в сто человек на место, она поступила на курс Ирины Мейерхольд, дочери знаменитого режиссера и театрального реформатора Всеволода Мейерхольда, и ее мужа, известного актера Василия Меркурьева. Кстати, напоминают ее биографы, актрису обожала и относилась как к очень близкому человеку гениальная Фаина Раневская. А драматург Михаил Рощин даже сказал: "Когда вижу Неелову на сцене, мне кажется, что она всегда играет как будто в последний раз".

Получив диплом ЛГИТМиКа, она очень хотела попасть на работу в Большой драматический театр к Георгию Товстоногову, однако так и не решилась обратиться к нему. Мэтр заметил ее лишь после работы Нееловой в картине "Старая, старая сказка", где она сыграла сразу три роли. Биографы утверждают, что он выразил желание поработать с ней, но она уже связала свою судьбу со столичной сценой.

Театральный дебют юбиляра как правило связывают с театром имени Моссовета, где она сыграла в пьесе "Сердце Луиджи, или Казнь тупым мечом". Чуть позже репетировала у Анатолия Эфроса, который ставил тогда "Турбазу" Эдварда Радзинского, но спектакль так и не увидел своего зрителя.

Зато на молодую актрису обратил внимание режиссер "Современника" Валерий Фокин. Вместе с Константином Райкиным в 1974 году они пригласили ее в спектакль "Валентин и Валентина". С тех пор ее профессиональная жизнь была связана именно с этим коллективом, где она уже прослужила почти полвека, успев сыграть в "Вишневом саду" и "Трех сестрах", "Ревизоре", "Крутом маршруте", "Шинели". А за роль Елизаветы в спектакле "Играем... Шиллера!" Марина Неелова удостоена государственной премии РФ.

Благодаря яркому драматическому дарованию, единодушно констатируют критики, Марине Нееловой блестяще удается в кино воплощать образы ранимых, хрупких, незащищенных героинь, которые, тем не менее, упрямо отстаивают свою независимость: Степаниды Базыриной в фильме "С тобой и без тебя", Саши Неродовой в фильме "Просто Саша", Валентины Костиной в фильме "Слово для защиты" и Аллы в "Осеннем марафоне".

Правда, потом была пауза, которая в середине 2017-го завершила многолетний перерыв в кинематографической биографии Марины Мстиславовны. Актриса появилась в главной роли в комедии "Карп отмороженный", сыграв пенсионерку из провинциального города. Съемочная группа вспоминает, что во время работы над фильмом в кадре появлялся живой карп, который так привык к актрисе, что всегда подплывал к краю корыта, когда Неелова к нему подходила. А в последний съемочный день, когда артистка сидела в ожидании репетиции, карп, словно не желая расставаться с партнером, выпрыгнул из воды к ней на колени.

Стоит добавить, что в ноябре истекшего года Марина Неелова стала одним из членов жюри в восьмом сезоне всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица".