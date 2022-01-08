МЧС продолжает действовать в усиленном режиме

Во время новогодних и рождественских праздников органы управления и силы МЧС России продолжают функционировать в усиленном режиме. В целом на работе находятся более 86 тысяч сотрудников чрезвычайного ведомства и около 17 тысяч единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Там также подчеркнули, что Рождественские богослужения прошли без происшествий.

"В храмах, где проходили торжественные богослужения, были организованы дежурства специалистов МЧС России, которые в случае непредвиденной ситуации могли бы быстро организовать эвакуацию людей. Заблаговременно сотрудниками государственного пожарного надзора были проверены места проведения праздничных богослужений на соблюдение всех требований пожарной безопасности. Благодаря комплексной профилактической работе Рождественская ночь прошла без происшествий", - сказано в сообщении МЧС на сайте ведомства.