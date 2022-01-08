МИД РФ получил сотни обращений о вывозе из Казахстана

Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ получил несколько сотен обращений россиян с просьбой о вывозе, в основном - из Алма-Аты.

"Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию. Приоритетное внимание - возвращению детей и школьников, которые были на каникулах", - цитирует РИА Новости ДСКЦ.

Ранее МИД сообщил, что для граждан России, находящихся в Алма-Атинской области, 9 января с 17:00 до 18:00 (по местному времени) из международного аэропорта по маршрутам Алма-Ата - Иваново и Алма-Ата - Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину. Посольство РФ в Нур-Султане обратилось к властям с просьбой оказать содействие по вопросам паспортного и таможенного контроля при вылете.